«Міс Україна Всесвіт 2021» Ганна Неплях звикла радувати шанувальників новими образами та показувати їх на фото в Інстаграм. Ганна з Дніпра зізнається, що вона не прагне мучити себе дієтами і терміново позбавлятися зайвих кілограмів, які нещодавно набрала.

Нещодавно Ганна Неплях побачила світ у кардинально новому образі. А цього разу зацікавила новим стилем.

"Покаталася на конях, - відчула дежавю зі свого минулого княжого життя" - пише Неплях.

Раніше вона написала, що для неї бути українською жінкою – це навіть у повній темряві зібратися так, ніби ти готова підкорювати будь-яку червону доріжку.

"Дуже красиво😍; Яке захоплення 😍; Немає слів одні емоції 😍; Ваші шапки просто топ😍; Ох 🔥яка красива; Неймовірно красиво😍".

Зазначимо, раніше Анна показувала фанатам фото із геолокацією у Швейцарії, схоже, саме там вона вирішила покататися на лижах. Судячи з кадрів, модель чудово провела час, на знімках вона позує у повному екіпіруванні зі шоломом, окулярами та лижами. Також вона показала відео, на якому можна побачити її покотушки, і виглядає вона при цьому дуже впевнено.

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