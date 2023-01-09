Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и ушла к его лучшему другу Мише Кацурину, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное домашнее фото и поделилась, что поняла в 2022 году.
Как видно, на новой фотографии Надя запечатлена в светлой комнате, она сидит на табуретке среди беспорядка и клацает что-то в телефоне. Перед камерой артистка появилась в широких джинсах и светлой кофте свободного кроя. Ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный сосредоточенный вид.
В подписи к публикации Дорофеева поделилась откровенными открытиями: "Мои 8 "оказалось" 2022-го года.
1)оказалось, что быть честным с собой – очень сложно.
2)оказалось, что я многое не поняла вовремя.
3)оказалось, что все плохое делает сильнее.
4)оказалось, то, что хрупкое – преломится.
5)оказалось, что близкие люди – самая мощная сила.
6)оказалось, что мне достаточно одной крошечной косметички (bb крем, карандаш для губ и бровей, гигиеническая помада).
7) оказалось, что одна фраза может изменить жизнь.
8)оказалось, что сделать донат - как великолепный сеан.с психотерапии, дает надежду
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