Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и ушла к его лучшему другу Мише Кацурину, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное домашнее фото и поделилась, что поняла в 2022 году.

Как видно, на новой фотографии Надя запечатлена в светлой комнате, она сидит на табуретке среди беспорядка и клацает что-то в телефоне. Перед камерой артистка появилась в широких джинсах и светлой кофте свободного кроя. Ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный сосредоточенный вид.

В подписи к публикации Дорофеева поделилась откровенными открытиями: "Мои 8 "оказалось" 2022-го года.

1)оказалось, что быть честным с собой – очень сложно.

2)оказалось, что я многое не поняла вовремя.

3)оказалось, что все плохое делает сильнее.

4)оказалось, то, что хрупкое – преломится.

5)оказалось, что близкие люди – самая мощная сила.

6)оказалось, что мне достаточно одной крошечной косметички (bb крем, карандаш для губ и бровей, гигиеническая помада).

7) оказалось, что одна фраза может изменить жизнь.

8)оказалось, что сделать донат - как великолепный сеан.с психотерапии, дает надежду

Напомним, "Лично думаю о вас": Потап необычно поздравил с Рождеством, отметив героизм украинцев.

Как сообщала Politeka, "Поздравляю всех": Гвоздева из "Танців з зірками" обратилась к украинцам в честь праздника.

Также Politeka писала, что "Наконец-то можем": Зарицкая из KAZKA показала весь свой коллектив и порадовала новостями.