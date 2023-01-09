Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая с начала войны остается в Украине и сейчас ожидает ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда показала видео, на котором исполняет известную на весь мир украинскую колядку "Щедрик".

Как видно, Светлана запечатлена в уютной праздничной атмосфере, рядом с ней стоит красивая елка, а по бокам видно музыкантов, которые сопровождают ее пение. Перед камерой артистка пояивлась в коротком черном платье, которое подчеркивает округлый живот, а на ее ногах черные ботфорты. Завершает образ милая новогодняя шапочка, под которой огненно-рыжие распущенные волосы.

В подписи к публикации Тарабарова написала: "Щедрик от всего сердца в каждую семью. Трудные, темные времена. Из жизни идут храбрые, добрые искренние сердца. И это очень больно. Но мы обретаем силу на свет, на мечты. Благодарю каждого за тепло и любовь. Берегите себя".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Божественно".

"Невероятное исполнение. Это так красиво".

"Очень красивое исполнение. Щедрых нам всем праздников и мира для Украины. Христос Родился!".

"Как это красиво и с душой! Спасибо".

"Очень красиво".

"Ваше исполнение великолепно. Обожаю слушать".

"Как замечательно! Очень-очень красиво".

"Необычное исполнение! Супер".

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