«Мисс Украина Вселенная 2021» Анна Неплях привыкла радовать поклонников новыми образами и показывать их на фото в Инстаграм. Анна из Днепра признается, что она не стремится мучить себя диетами и срочно избавляться от лишних кг, которые недавно набрала.

Недавно Анна Неплях вышла в свет в кардинально новом образе. А в этот раз заинтересовала новеньким стилем.

"Покаталась на лошадях, - почувствовала дежавю из своей прошлой княжеской жизни" - пишет Неплях.

Ранее она написала, что для нее быть украинской женщиной - это даже в полной темноте собраться так, как будто ты готова покорять любую красную дорожку.

"Очень красиво😍; Какой восторг 😍; Нет слов одни эмоции 😍; Ваши шапки просто топ😍; Ох 🔥какая красивая; Невероятно красиво😍".

Отметим, ранее Анна показывала фанатам фото с геолокацией в Швейцарии, похоже, именно там она решила покататься на лыжах. Судя по кадрам, модель здорово провела время, на снимках она позирует в полной экипировке со шлемом, очками и лыжами. Также она показала видео, на котором можно увидеть ее покатушки, и выглядит она при это очень уверенно.

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