Популярный украинский ведущий, интервьюер и блогер Слава Демин, который прославился как радиоведущий "Люкс ФМ", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделился забавным детскими фото, на которых показал, как выглядел до популярности.

Как оказалось, это праздничные фото, в подписи к публикации Слава рассказал о традиции ходить колядовать на Рождество. Так, на одном из фото будущая звезда радиоэфиров запечатлен в милой вышиванке с музыкальным инструментом в руках. На втором снимке Демин уже постарше, они позируют с другом и елкой на заднем плане.

В подписи к публикации Слава рассказал о том, как они в детстве колядовали: "В детстве я всегда колядовал. Но с фантазией. Мы с другом Ваней ходили соседями, я играл на маленьком ручном пианино, и мы пели колядки. И нам всегда давали больше денег за оригинальность. Как-то мы так хорошо поколебали, что я купил себе кожаную куртку. Заметил, что в этом году колядников больше прошлогоднего. Раньше нам давали по гривне. И за зарплаты в 100 грн это были шикарные суммы. А сколько вы давали колядникам?".

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