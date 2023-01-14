На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що зараз за Соледар тривають запеклі бої. Це стверджують і самі військові, і українське міністерства оборони. Місто зараз не контролює жодна зі сторін.

Наш військовий із позивним «Мадяр» звернувся до українців, аби ті перестали реагувати на інформаційні операції росіян із «захоплення Соледара», наголосивши: «Перестаньте підтримувати срач» - (відео 1-3).

Разом з тим, журналіст CNN Ben Wedeman, який зараз працює на передовій, стверджує, що спостерігав виведення частини українських військ із Соледара, що «виглядало як організований вихід. Жодної паніки в українських військ не спостерігалося».

Також Марічка Падалко розповіла, що на донецькому напрямку ЗСУ зараз поповнюють свій обмінний фонд (відео 4).

В Херсоні окупанти вночі обстріляли автотранспортне підприємство (відео 5).

ЗСУ мають певні успіхи навколо Кремінної на Луганщині - повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Втрата росіянами Кремінної може стати для них обвалом фронту на Луганщині і можливістю для ЗСУ оточити угрупування рф в районі Соледара – вважає військовий експерт Олег Жданов.

«Зробимо все, щоб позбавити їх всього і покарати» - офіс президента оприлюднив відео-дос’є на російських пропагандистів і їхні статки в ЄС (відео 6-8).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.