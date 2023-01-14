На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что сейчас за Соледар продолжаются ожесточенные бои. Это утверждают и сами военные, и украинское министерства обороны. Город сейчас не контролирует ни одна из сторон.

Наш военный с позывным «Мадьяр» обратился к украинцам, чтобы те перестали реагировать на информационные операции россиян по «захвату Соледара», подчеркнув: «Перестаньте поддерживать срач» (видео 1-3).

Вместе с тем журналист CNN Ben Wedeman, который сейчас работает на передовой, утверждает, что наблюдал вывод части украинских войск из Соледара, что «выглядело как организованный выход. Никакой паники у украинских войск не наблюдалось».

Также Маричка Падалко рассказала, что на донецком направлении ВСУ сейчас пополняют свой обменный фонд (видео 4).

В Херсоне оккупанты ночью обстреляли автотранспортное предприятие (видео 5).

ВСУ имеют определенные успехи вокруг Кременной в Луганской области - сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Потеря россиянами Кременной может стать для них обвалом фронта в Луганской области и возможностью для ВСУ окружить группировку рф в районе Соледара – считает военный эксперт Олег Жданов.

«Сделаем все, чтобы лишить их всего и наказать» - офис президента обнародовал видеодосье на российских пропагандистов и их состояние в ЕС (видео 6-8).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.