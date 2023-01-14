Відомий шеф-кухар та незмінний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, через що йому було важко.

На цей раз знаменитий шеф-кухар вирішив показати кілька кадрів, на яких тільки готується до зйомки. За словами Ектора, він багато років соромляться бути перед камерами, почував себе вкрай незатишно і затиснув.

Однак навіть через роки він все ще хвилюється у певні моменти та соромиться з'являтися перед об'єктивом. Особливо тяжко через те, що зараз його критикують за незнання української мови.

За словами Ектора, щоправда, важко вивчити його, хоча він намагається і продовжує займатися.

«Починаємо з гриму. Жінки, визнайте, як ви терпите це щодня? Далі одягаємо знімальне спорядження. На початку кар'єри в шоу-бізнесі, я дуже соромився, було тяжко» - пише Ектор.

Також на своїй сторінці в Instagram зірковий шеф-кухар вирішив уявити смачний і швидкий варіант приготування цибульного супу з квасолею. За словами Ектора, зазвичай навіть назва супу асоціюється із чимось несмачним, але українцям вдасться переглянути свою думку.

«Цибулевий суп із квасолею. Цибулевий суп навіює негативні спогади та асоціюється з не дуже приємним смаком? Спробуйте цей рецепт і ви здивуєтеся, якою смачною і неповторною може бути ця страва!» – ділиться Ектор.

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