Известный повар, «МастерШеф» Евгений Клопотенко в этот раз высказался о том, как нужно новый год начинать с умения, которое станет вашей базой и будет стабилизировать всякий раз, когда непонятно, что происходит.

«Я верю, что готовить домашнюю еду – именно такое умение. Потому что сварил борща, налепил котлет или спек пирог и уже испытываешь прекрасные эмоции. Тебе хорошо, любимым людям хорошо и мир кажется более кротким к тебе. Как-то это так. Так что готовьте» - делится Клопотенко.

Он напомнил, что ради этого создал подборку, которая поможет многим украинцам готовить салаты, супы, вторые блюда, мясо, рыбу и немного десертов.

Украинцы прокомментировали обращение Клоротенко:

«А многие считают, что умение готовить – это не полезное умение. А мне так нравится, когда мои дети в ресторане ноют – давайте домой, мамина еда вкуснее❤️;

Очень много рецептов принимала с вашего сайта. Спасибо за труд! ❤️; благодарю за рецепты, мне это помогает дома».

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко показал рецепт сочных куриных котлет на пару.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом украинского сэндвича со свеклой.

Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт ароматной выпечки.