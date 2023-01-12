Як виявилося, Клопотенко не поспішає ані з весіллям, ані з тим, щоб обрати ту єдину, з якою захочеться прожити все життя.

«У мене немає такого, що ти з однією дівчиною все життя живеш. Серце Євгена ніколи не буде з однією людиною все життя. Зараз усі подумають, що я гулящий, бабій. Якщо мені подобається дівчина, і я з нею все життя проводжу, то мені здається, що це кінець світу. Мені з нею цікаво, круто, але я хочу з нею бачитися не дуже часто, не кожен день», - сказав Клопотенко в інтерв’ю "Суспільному".

Одкровення про особисте життя розділило українців на два табора: одні хвалять Клопотенка за чесність, інші дійсно називають «бабієм».

Дехто також припускає, що Клопотенко ще пожалкує про свій спосіб життя:

«Нічого, старість приходить до всіх і він ще пожалкує, що життя пройшло даремно»,

«Сміливо і правдиво! І це його вибір!», «Коли знадобиться лікар венеролог- борщ не допоможе», «Нащо йому женитися, якщо він сам уміє і любить готувати?», «Це його життя, його вибір! І яке нам до цього діло?? Хай живе, як хоче!»,

«Я думаю, що з ним зустрiчаються такi ж самi дiвчатка, як i вiн. Якi не тiльки, його, одного мають. Серйозна дiвчина не буде з таким зустрiчатись. Стрибунець»,

«За те чесно. Взагалі я поважаю людей,котрі чесно говорять: Так, я не хочу вступати у шлюб, я не хочу народжувати дітей, я не хочу працювати за дипломом і тд. Вони одразу дають зрозуміти свою позицію і оточуючі не мають марних сподівань. Я за чесність».

Раніше Євген Клопотенко так розповідав про своє життя:

«Я просто раніше вважав, що існує закоханість і це на все життя… А зараз мені просто дуже добре. І зараз є в мене стосунки, бо коли я кажу відносини, вона каже, що відносини тільки міжнародні. Останні три тижні…Це не західноукраїнська краля, бо вони такі виховані, що поки вкрадуть [серце], то треба з батьками [познайомитися], до церкви сходити… Це дуже довго. Останніх три тижні у моєму серці поселилася Валерія».

Нагадаємо, Євген Клопотенко розкрив рецепт оригінальної страви з гречки.

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