Евгений Клопотенко предложил украинцам приготовить боул с гречкой, вареным яйцом и фетой.

"Глубокая тарелка и три разных продукта, выложенные отдельно – вот вам основной принцип подачи боула. Выглядит очень красиво. Мы ничего не смешиваем, поэтому каждый выбирает, какое сочетание будет на следующей вилке. Предлагаем к отварной гречке добавить соленый сыр фета, хрустящий свежий огурчик и отварное яйцо с оранжевым желтком. У вас получится вкусное, полезное и сбалансированное блюдо. У нас есть еще один вариант – боул из гречки и яйцом пашот, исполняющим роль соуса. Уверены, что такая подача будет интересна и детям", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

40 г гречки

1 яйцо

1 огурец

70 г сыра фета

3 веточки петрушки

1,5 ч. л. подсолнечного масла

соль по вкусу

Сначала приготовьте гречку. Залейте кипятком и оставьте на несколько часов или всыпьте 40 г в сотейник, доведите до кипения, проварите 2-3 минуты, посолите по вкусу, накройте крышкой и подождите 20 минут.

В это время сварите яйцо в течение 8 минут, чтобы желток полностью приготовился.

"Возьмите глубокую широкую тарелку и выложите готовую гречку. С одной стороны добавьте 70 г сыра фета, измельчив его руками на крупные крошки, с другой – порезанные произвольными кусочками свежий огурец и порванные руками 3 веточки петрушки. Сверху выложите яйцо, разрезанное пополам и полейте 1,5 ч. л. подсолнечного масла. Сразу подавайте к столу", - объяснил Евгений Клопотенко.

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