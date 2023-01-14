Известный шеф-повар и неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, из-за чего ему было тяжело.

В этот раз знаменитый шеф-повар решил показать немного кадров, на которых только готовится к съемке. По словам Эктора, он много лет стеснятся быть перед камерами, чувствовал себя крайне неуютно и был зажат.

Однако даже спустя годы он все еще волнуется в определенные моменты и стесняется появляться перед объективом. Особенно тяжело из-за того, что сейчас его критикуют за незнание украинского языка.

По словам Эктора, правда тяжело выучить его, хотя он старается и продолжает заниматься.

«Начинаем с грима. Женщины, признавайтесь, как вы терпите это каждый день? Дальше одеваем съемочное снаряжение. В начале карьеры в шоу-бизнесе, я очень стеснялся, было тяжело» - пишет Эктор.

Также на своей странице в Instagram звездный шеф-повар решил представить вкусный и быстрый вариант приготовления лукового супа с фасолью. По словам Эктора, обычно даже название супа ассоциируется с чем-то невкусным, но украинцам удастся пересмотреть свое мнение.

«Луковый суп с фасолью. Луковый суп навевает отрицательные воспоминания и ассоциируется с не очень приятным вкусом? Попробуйте этот рецепт и вы удивитесь, каким вкусным и неповторимым может быть это блюдо!» - делится Эктор.

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