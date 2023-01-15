На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розповів, як доглядає за собою.

"Мої нафарбовані нігті інколи викликають тут багато емоцій. Тому розкажу вам історію. Ще раніше я на зиму часто наносив захисний лак для нігтів. Отак подивився років 15 тому відео на ютубі, як професійно доглядати за нігтями і почав це робити. Бо вважаю, що руки мають бути такими ж охайними, як обличчя чи волосся. Коли мороз — я використовую крем для рук і крем для лиця. Ще в мене є 144 різні креми для волосся, бо вони роблять мої кучері здоровішими та слухнянішими", — наголосив Євген Клопотенко.

Для зірки "Мастер Шеф" процедури догляду за нігтями, шкірою та волоссям — це про нормальне ставлення до себе.

"Я знаю, що для багатьох це дико. Так буває, що все нове і незвичне воно дике. А для мене фарбувати нігті — це те ж саме, що мити голову. Розкажу секрет: коли я пофарбував нігті — мені не почали подобатися чоловіки. Піду пофарбую волосся, можливо це допоможе", — додав він.

На публікацію відреагував суддя "Мастер Шеф" Володимир Ярославський, написавши в коментарях: "Сміливо 👍".

Шанувальники також підтримали Клопотенка:

"Любов до себе та догляд за своїм тілом - це чудово, і природньо (нормально) не залежно від статі";

"Дякую, що ламаєте стереотипи!";

"Багато жінок мріють, щоб їхні чоловіки хоч би трошечки доглядали за собою 😂".

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Клопотенко показав рецепт соковитих курячих котлет на пару.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поділився рецептом українського сендвіча з буряком.

Також Politeka писала, що Євген Клопотенко з "Мастер Шеф" показав рецепт ароматної випічки.