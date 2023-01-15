На своей странице в Instagram шеф-повар рассказал, как ухаживает за собой.

"Мои накрашенные ногти иногда вызывают здесь много эмоций. Поэтому расскажу вам историю. Еще раньше я на зиму часто наносил защитный лак для ногтей. Вот так посмотрел лет 15 назад видео на ютубе, как профессионально ухаживать за ногтями и начал это делать. Потому что считаю, что руки должны быть такими же чистоплотными, как лицо или волосы. Когда мороз — я использую крем для рук и крем для лица. Еще у меня есть 144 разных крема для волос, потому что они делают мои кудри более здоровыми и послушными", — подчеркнул Евгений Клопотенко.

Для звезды "Мастер Шеф" процедуры ухода за ногтями, кожей и волосами - это нормальное отношение к себе.

"Я знаю, что для многих это дико. Так бывает, что все новое и необычное оно дикое. А для меня красить ногти - это то же, что мыть голову. Расскажу секрет: когда я покрасил ногти - мне не стали нравиться мужчины. Пойду покрашу волосы, возможно это поможет", - добавил он.

На публикацию отреагировал судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский, написав в комментариях: "Смело 👍".

Поклонники также поддержали Клопотенко:

"Любовь к себе и уход за своим телом – это прекрасно, и естественно (нормально) не зависимо от пола";

"Спасибо, что ломаете стереотипы!";

"Многие женщины мечтают, чтобы их мужчины хотя бы немножко ухаживали за собой 😂".

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко показал рецепт сочных куриных котлет на пару.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом украинского сэндвича со свеклой.

Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт ароматной выпечки.