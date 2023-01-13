На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як готує вдома їжу, коли вимикають світло.

"У мене, як і у вас, є пальник, щоб гріти їжу, коли немає світла. Але просто мати пальник - недостатньо. От скажіть чесно: ви вивчали правила безпечного користування? Бо тема важлива і жартів не терпить, не ставайте власним ворогом. Дотримуєшся правил безпеки - рятуєш своє життя", — наголосив Євген Клопотенко.

Зірка "Мастер Шеф" приготував французький омлет, але щоб його зробити, врахував низку важливих правил:

— Вмикаю пальник - відкриваю вікно. Приміщення має провітрюватись, поки пальник використовується.

— Не залишаю пальник без нагляду навіть на декілька хвилин, бо треба розуміти, що це відкрите полум’я і різне буває.

"— Балон від’єдную від туристичної плитки одразу після приготування і зберігаю його у темному місці за кімнатної температури. Сонячні промені та високі температури є шкодою для газового балону і можуть створити болючі та неприємні наслідки.

— Не використовую пальник для тривалого приготування їжі. Лише для того, що готується дуже швидко або щоб підігріти щось приготоване заздалегідь. А головне у посуді невеликого розміру. Адже великі каструлі дуже нагрівають балон і той може вибухнути.

— Ні у якому разі не зберігаю балон на холодному балконі. Тут елементарна фізика. Газ при низьких температурах стискається, а при високих розширяється. Тому різкий перепад може спричинити «бабах».

— Перевіряю цілісність балону кожного разу. Не має бути витоків газу", — пояснив Клопотенко.



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