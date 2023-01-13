На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как готовит дома еду, когда выключают свет.

"У меня, как и у вас, есть горелка, чтобы греть пищу, когда нет света. Но просто иметь горелку - недостаточно. Вот скажите честно: вы изучали правила безопасного пользования? Ведь тема важна и шуток не терпит, не становитесь собственным врагом. Соблюдаешь правила безопасности - спасаешь свою жизнь", - подчеркнул Евгений Клопотенко.

Звезда "Мастер Шеф" приготовил французский омлет, но чтобы его сделать, учел ряд важных правил:

- Включаю горелку - открываю окно. Помещение должно проветриваться, пока горелка используется.

- Не оставляю горелку без присмотра даже на несколько минут, потому что надо понимать, что это открытое пламя и разное бывает.

- Баллон отсоединяю от туристической плитки сразу после приготовления и храню его в темном месте при комнатной температуре. Солнечные лучи и высокие температуры являются вредом для газового баллона и могут создать болезненные и неприятные последствия.

- Не использую горелку для длительного приготовления пищи. Только для того, что готовится очень быстро или чтобы подогреть что-то приготовленное заранее. А главное в посуде небольшого размера. Большие кастрюли очень нагревают баллон и тот может взорваться.

- Ни в коем случае не храню баллон на холодном балконе. Здесь элементарная физика. Газ при низких температурах сжимается, а при высоких расширяется. Поэтому резкий перепад может вызвать «бабах».

- Проверяю целостность баллона каждый раз. Не должно быть утечек газа", — объяснил Клопотенко.



Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко показал рецепт сочных куриных котлет на пару.

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