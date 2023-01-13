Батько Катерини Лозовицької сказав Топольскому, що перед його дочкою стояв вибір – взяти участь у конкурсі краси «Міс Україна», чи піти на шоу «Холостяк».

Хто буде головним героєм шоу вона, звичайно, не знала.

«Я з самого початку їй казав, щоб вона йшла на Холостяк, але вона сумнівалася. У «Місс» брати участь – тут є і "за", і "проти", а тут робота з професіоналами, у гарному цікавому колективі. З якоюсь перспективою, можливо. Холостяк – це теж конкуренція, вибір. Вона готова була йти на таку конкуренту, скажімо так, боротьбу», - пояснив батько Каті Топольскому.

На уточнююче питання Алекса: «Тобто не для стосунків?», чоловік не відповів: «Не для стосунків».

«Я реально оторопів, я сподівався, що щось прозвучить про стосунки, але він поставив крапку на тому, що Катя пішла самореалізуватися, це реально засмутило», - зізнався Топольский, підсумовуючи розмову з бітьком своєї фаворитки.

За словами батька Каті, «в душі у кожної дівчини є бажання обійти конкуренток, досягти успіху, завоювати симпатію головного героя, стати першою леді.

«Вона все дуже добре розуміла, вона йшла сюди на цей проект з відкритими очима. З наміром взяти участь і позмагатися. От і все», - пояснив батько фіналістки «Холостяк-12».

Тоді Топольский поцікавився, чи залишилася б Катя на проєкті, якби хлопець їй не сподобався. На щастя для «Холостяка», батько Каті відповів негативно.

«Ми говорили про це. Якби цей хлопец ій не сподобався, вона б без сліз і смутку пішла б з проєкту», - поснив чоловік позицію своєї доньки.

Не дивно, що після такої розмови у Топольского з’явилися питання до Катерини Лозовицької. Алекс хотів дізнатися, навіщо ж вона сюди прийшла.

Додамо, що коли Катерина побачила свого тата і Алекса після розмови, вона відразу зрозуміла, що все пройшло не дуже добре.

«По Алексу я відразу зрозуміла, що щось сталось, який напряг я відчула. Я просто бачила, як змінився на лице Алекс, щось там явно сталося», - пояснювала Катя.

«О Боже», - відреагувала фіналістка «Холостяка», почувши, що батько встиг розповісти Топольскому.

«Моєю метою було познайомитись із гідним чоловіком і якби він мені не сподобався, я б пішла з проєкту», - запевнила Катерина.

За словами дівчини, вона зрозуміла, що формулювання, яке він обрав Алекс сприйме зовсім не так, як хотілося б, і настрій в неї зіпсувався.

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