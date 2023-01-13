Герой 12-го сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський зовсім скоро має обрати переможницю проекту. За крок від фіналу з'явився невеликий анонс до виходу останнього ефіру з дівчатами

Утім, українки негативно відреагували на відео, оскільки їх насмішив образ самого "Холостяка". З самого першого ефіру критика проекту цього сезону не вщухає.

«Не проґавте фінал 12 сезону проекту «Холостяк» вже сьогодні!» - сказано у підписі.

«Ох і гриву йому начесали 😅; Дівчата невдячні, обидві відмовилися від каблучки 😢; Якою ж акторка цей холостяк.

Якщо світло буде, то дивитися 🙌🏻; Провальний сезон, чисто гра; Зрозуміло, що Катя, бо в неї місце проплачено. Я вболіваю за Сашу гідна та гарна дівчина, а Катя мабуть сумнівається, що за місце платить

5 годин часу на вітер)); На мою думку, цей недохолостяк і всі ці штучні інтриги - не вчасно... Аж дратує...».

Після знайомства з батьками в 11 випуску головний герой "Холостяка" Алекс Топольський відпустив одразу двох дівчат – Марину та Сашу Погорелову. Остання зізналася, що не шокована. Це рішення Топольського було для неї цілком очікуваним.

Дівчина зізналася, які почуття відчувала до Алекса Топольського. Зокрема, вона чесно заявила, що чоловік їй справді подобався. Тому їй завжди було недостатньо спілкування з ним.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський після прем'єри шоу здивував новим одкровенням.