Отец Екатерины Лозовицкой сказал Топольскому, что перед его дочерью стоял выбор – поучаствовать в конкурсе красоты «Мисс Украина» или пойти на шоу «Холостяк».

Кто будет главным героем шоу, она, конечно, не знала.

«Я с самого начала ей говорил, чтобы она шла на Холостяк, но она сомневалась. В «Мисс» участвовать – здесь есть и "за", и "против", а здесь работа с профессионалами, в хорошем интересном коллективе. С какой-то перспективой, может быть. Холостяк – это тоже конкуренция, выбор. Она готова была идти на такую ​​конкуренту, скажем так, борьбу», – объяснил отец Кати Топольскому.

На уточняющий вопрос Алекса: "То есть не для отношений?", мужчина не ответил: "Не для отношений".

«Я реально оторопел, я надеялся, что что-то прозвучит об отношениях, но он поставил точку на том, что Катя пошла самореализоваться, это реально расстроило», - признался Топольский, подытоживая разговор с отцом своей фаворитки.

По словам отца Кати, "в душе у каждой девушки есть желание обойти конкуренток, добиться успеха, завоевать симпатию главного героя, стать первой леди".

«Она все очень хорошо понимала, она шла сюда на этот проект с открытыми глазами. С намерением принять участие и посоревноваться. Вот и все», - объяснил отец финалистки «Холостяк-12».

Тогда Топольский поинтересовался, осталась бы Катя на проекте, если бы парень ей не понравился. К счастью для «Холостяка», отец Кати ответил отрицательно.

«Мы говорили об этом. Если бы этот парень ей не понравился, она бы без слез и печали ушла бы из проекта», - пояснил мужчина позицию своей дочери.

Неудивительно, что после такого разговора у Топольского появились вопросы к Екатерине Лозовицкой. Алекс хотел узнать, зачем она сюда пришла.

Добавим, что, когда Екатерина увидела своего папу и Алекса после разговора, она сразу поняла, что все прошло не очень хорошо.

«По Алексу я сразу поняла, что что-то случилось, какое-то напряжение я почувствовала. Я просто видела, как изменился Алекс, что-то там явно произошло», - объясняла Катя.

«О Боже», – отреагировала финалистка «Холостяка», услышав, что отец успел рассказать Топольскому.

"Моей целью было познакомиться с достойным мужчиной и если бы он мне не понравился, я бы ушла из проекта", - заверила Екатерина.

По словам девушки, она поняла, что формулировка, которую он выбрал Алекс воспримет совсем не так, как хотелось бы, и настроение у нее испортилось.

Напомним, "Холостяк" Топольский откровенно высказался об отношениях с Сашей и Катей.

Также сообщалось, что "Холостяк" Топольский перед финалом насмешил украинок своим видом.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Холостяк" Топольский резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.