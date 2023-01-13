На своїй сторінці в Instagram підприємець зізнався, що до обох дівчат — Олександри Мудрої та Катерини Лозовицької — в нього були почуття.

"Одного вечора, прогулюючись містом, я побачив дві яхти, які були прив’язані до причалу. Одна яхта гойдалася, її носило в різні боки, в ній була якась дикість, жага до пригод, і всім своїм виглядом вона давала зрозуміти, що цієї мотузки недостатньо, щоб її втримати. Вона належить океану, у ній панує свобода, бажання життя, пристрасть до пригод, вона належить природі і цій стихії. У той же час, на іншій стороні була прив’язана яхта, яка дуже плавно погойдувалася, нікуди не рвалася. Створювалося таке враження, що до неї був прив’язаний невидимий якір, який утримував її в цьому умиротворенні та спокої. Вона нікуди не поспішала, вона ніби розуміла, що це її простір і там комфортно", — пише Алекс Топольський.

Він провів цікаву аналогію між цією ситуацією та фіналістками шоу.

"Саша та Катя – абсолютно різні, у них різні принципи, різний світогляд, різні характери. І я з ними розкривався також по-різному. З Сашею я впевнений, що непередбачуваність, спонтанність та пристрасть будуть в основі наших стосунків. Сумувати буде точно ніколи. У Саші дуже яскраво виражене палке бажання вивчення всього нового. Вона любить і радіє життю, - це міцна нитка, що з’єднує її душу та серце із Всесвітом. Вона - чудовий партнер з протоптування нових доріг у житті. Я переконаний, що з Сашею я залишатимуся вічно молодим. Вона буквально еліксир молодості та енергії", — переконаний "Холостяк".

З Катею, як розповів Алекс, він відчував спокій, умиротворення, довіру та глибину.

"Саме цього мені й не вистачало в Америці. Мені дуже імпонує її сім’я та її виховання. Та теплота, любов, культура, які панують у її сім’ї, передалося і самій Каті. Вона буде чудовою мамою, яка зможе прищепити лише найкращі цінності дитині. Її доброта лежить в основі її характеру – це мене дуже підкуповує. З Катею в мені прокидався романтик, з Сашею у мені вирувала пристрасть", — додав Топольський.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

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