Популярний український ведучий, інтерв'юер та блогер Слава Дьомін, який прославився як радіоведучий "Люкс ФМ", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділився кадрами з головним героєм шоу "Холостяк" Алексом Топольським та його мамою Наталією, а також розповів про їхню багаторічну дружбу.

На нових знімках Слава, Алекс та його мама знято в цікавій локації десь у Києві. Вони мило посміхаються у камеру та створюють навколо себе теплу дружню атмосферу. Дьомін розповів, що знайомий із Наталею вже багато років, бо вона товаришувала з його мамою.

"Холостяк Алекс і його мама Наталя. А для мене просто тьотя Наташа. Наші мами знайомі вже більше 35 років. Потім вони перестали спілкуватись через розбіжності у наших з мамою стосунках. Але для мене тьотя Наташа стала однією з найрідніших, яка багато підтримувала мене у найскрутніші моменти в житті. І я знаю як вона переживала коли Алекс пішов на шоу і як хвилювалась коли він обирав дівчину у фіналі. І от сьогодні цей ФІНАЛ! Саша чи Катя?", - написав Слава підпис до публікації.

Нагадаємо, "Все за традиціями": "Майстер Шеф" Клопотенко показав топ українських святкових страв.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом цибулевого супу з квасолею: "Здивуєтеся, якою смачною може бути ця страва".

Також Politeka писала, що Старий Новий 2023 рік: якого числа відзначають, головні заборони та традиції.