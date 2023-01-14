Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на російських пропагандистів, політиків та їхній вояк. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram нове відео, на якому показав пародію співачку Чечеріну, яка нещодавно вибухнула гнівним посланням.

Як відомо, днями Чечеріна записала дивне "вітання" до новорічних свят, у якому заявила, що українцям "потрібно здаватися та йти в гулаги". Також Чичеріна, яку підозрюють у наркозалежності, озвучила тези російської пропаганди про "вісім років Донбасу".

Звичайно ж відео не пройшло повз коміка-пародиста Юрія Великого, він тут же зробив пародію на "вітання" Чечеріною, зобразивши не лише її зовнішність, а й манеру говорити. Деякі користувачі в коментарях жартівливо помітили, що вийшло "навіть крутіше за оригінал":

"Люблю Ваш гумор! Ви дивовижний! Дякую за заряд позитиву!".

"Ви набагато красивіші за оригінал".

"Це новий рвань від Великого!".

"А де оригінал можна подивитися?"

"Як завжди, у крапку. Які ж ці розсіяні скінчені".

"Юрію, це просто підпал. У них там один діагноз на всіх рашистів".

"У неї шапочка ще з дитячого садка, а у вас дуже гарна".

"Один на один! Міміка, гримаси! Ну і суть, зрозуміло. Браво, Юрію!".

"Чудово вийшло, але негоже сміятися над хворою людиною".

"Шедевр черговий, навіть крутіший за оригінал".

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