Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на российских пропагандистов, политиков и их вояк. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором показал пародию певичку Чечерину, которая недавно разразилась гневным посланием.

Как известно, на днях Чечерина записала странное "поздравление" к новогодним праздникам, в котором заявила, что украинцам "нужно сдаваться и идти в гулаги". Также Чичерина, которую подозревают в наркозависимости, озвучила тезисы российской пропаганды о "восьми годах Донбасса".

Конечно же видео не прошло мимо комика-пародиста Юрия Великого, он тут же сделал пародию на "поздравления" Чечериной, изобразив не только ее внешность, но и манеру говорить. Некоторые пользователи в комментариях шутливо заметили, что получилось "даже круче оригинала":

"Обожаю Ваш юмор! Вы удивительный! Спасибо за заряд позитива!".

"Вы гораздо красивее оригинала".

"Это новая рвань от Великого!".

"А где оригинал можно посмотреть?".

"Как всегда, в точку. Какие же эти рассеяне конченые".

"Юрий, это просто поджог. У них там один диагноз на всех рашистов".

"У нее шапочка еще из детского садика, а у вас очень красивая".

"Один в один! Мимика, гримасы! Ну и суть, разумеется. Браво, Юрий!".

"Отлично получилось, но негоже смеяться над больным человеком".

"Шедевр очередной, даже круче оригинала".

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