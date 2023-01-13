Популярний український співак, комік і шоумен Володимир Дантес, який нещодавно розлучився зі співачкою Надією Дорофєєвою, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував незвичайне фото з Олексієм Дурнєвим та заінтригував новим випуском свого нового шоу.

Як виявилося, Володимир разом із Олексієм зняли випуск "Мамо, я ганяю тачки", в якому показали, як забрали машину для ЗСУ та вирушили на ній до деокупованого Куп'янська на Харківщині.

"А по дорозі поговорили про сенси життя у воєнний час, про те, як канал "Боже, яке кончене" став емоційною розрядкою для українців та про перші дні російського вторгнення. А ще – покажемо вам, як живе Куп'янськ після деокупації. Цим відео ми хотіли також нагадати, як важливо допомагати людям на деокупованих територіях — там неймовірно складно і потрібно АБСОЛЮТНО ВСЕ. Якщо не знаєте як допомогти, звертайтесь в @way_of_ukraine. Там хлопці і дівчата точно знають, що потрібно. Біжіть дивитись, ставити лайки і донатити!", - написав Дантес.

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