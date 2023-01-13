Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька кадрів із ванної та натякнула на новий хіт.

Як видно, на нових знімках Світлану знято у ванній кімнаті з м'яким світлом, вона стоїть біля дзеркала, але не дивиться в нього. Перед камерою зірка з'явилася у світлому вбранні – штанах та вузькому топі, під яким немає білизни. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та втома.

У підписі до публікації Лобода написала українською мовою і, як здогадалися фанати, натякнула на новий хіт: "Вона не скорена, не зламана. А тільки трішки втомлена і все…". Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Найкраща, бо наша, українка".

"Щось мені шепоче, що скоро буде новий альбом?"

"Наше кохання. Ви прекрасна".

"А ще вона ідеальна, навіть коли втомилася".

"Нарешті українською".

"Моя любов і повага! Як же змінюються думки! Дай бог тебе щастя здоров'я любові благополуччя! Люблю!".

"Коли вже альбом?"

"Нова пісня?".

"Пишаюся, щоб з вами з однієї країни та за одне. Люблю".

"Приголомшлива".

"Яка ж ви гарна. Вистоїмо!".

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