Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька кадрів із ванної та натякнула на новий хіт.
Як видно, на нових знімках Світлану знято у ванній кімнаті з м'яким світлом, вона стоїть біля дзеркала, але не дивиться в нього. Перед камерою зірка з'явилася у світлому вбранні – штанах та вузькому топі, під яким немає білизни. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та втома.
У підписі до публікації Лобода написала українською мовою і, як здогадалися фанати, натякнула на новий хіт: "Вона не скорена, не зламана. А тільки трішки втомлена і все…". Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Найкраща, бо наша, українка".
"Щось мені шепоче, що скоро буде новий альбом?"
"Наше кохання. Ви прекрасна".
"А ще вона ідеальна, навіть коли втомилася".
"Нарешті українською".
"Моя любов і повага! Як же змінюються думки! Дай бог тебе щастя здоров'я любові благополуччя! Люблю!".
"Коли вже альбом?"
"Нова пісня?".
"Пишаюся, щоб з вами з однієї країни та за одне. Люблю".
"Приголомшлива".
"Яка ж ви гарна. Вистоїмо!".
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