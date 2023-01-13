Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне відео із віршами, в якому вмістила весь свій біль.

На кадрах можна побачити, як Наталка гуляє та читає вірші на водоймі, вкритій льодом, а іноді у кадр потрапляє і її маленький син Андрій. Для зйомок актриса вибрала кілька нарядів, і всі вони у її улюбленому білому кольорі, що додає ролику особливої ​​атмосферності.

У підписі до публікації Денисенко розповіла про новий проект, у якому взяла участь: "Коли Нікіта і його команда запропонували мені прочитати монологи до пісень я, прослухавши іх, одразу згодилася! Хоча з Нікітою ми взагалі не були знайомі і я навіть не знала про його творчість! Але жодних сумнівів я не мала, бо коли українська поп музика звучить, як вірші кращих поетів і зачіпляє найтонші струни душі - тоді така творчість на вагу золота! Коли в темній холодній студії я записувала ці монологи і Нікіта розказував про свою історію почуттів, що спонукали його написати це, я сприймала тексти зовсім по-іншому… А коли почула готовий результат всього альбому - розридалася, бо зрозуміла - що це про мене! Про мою розлуку з чоловіком також, про мій біль і мій холод".

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