Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька кадрів та здивувала "магічним образом".

Як видно, на нових чорно-білих знімках Світлану знято в цікавій локації, вона знята на повний зріст. Перед камерою артистка з'явилася у стильному і дуже нескромному образі – на ній вузька спідниця-олівець та короткий ліф, а зверху вона накинула модний піджак. У руках співачка тримає маленьку сумочку, а на її струнких ногах елегантні чорні босоніжки на шпильках.

У підписі до публікації Лобода натякнула, що цей образ вона обрала до "магічної дати" – п'ятниця, 13-те. А шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нові фото зірки:

"Магічно гарна".

"Досконалість!".

"Шикарна, Світлана".

"Ну яка краса!"

"Коли гарна і душа, і тіло!"

"Зачаровує, просто кохання".

"Красуня. Дякую Вам".

"Шикарна!".

"Світлано, ви шикарна!"

"Така гарна".

"Така ніжна і тендітна".

Нагадаємо, "Ми хотіли нагадати…": Дантес у бронежилеті заінтригував новим шоу з Дурнєвим, фото.

Як повідомляла Politeka, "Ви прекрасна": Лобода в облягаючому топі збентежила кадрами з ванної.

Також Politeka писала, що "Це про мене": зірка "Кріпосної" Денисенко, чий чоловік служить у ЗСУ, розповіла про свій біль.