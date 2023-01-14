Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька кадрів та здивувала "магічним образом".
Як видно, на нових чорно-білих знімках Світлану знято в цікавій локації, вона знята на повний зріст. Перед камерою артистка з'явилася у стильному і дуже нескромному образі – на ній вузька спідниця-олівець та короткий ліф, а зверху вона накинула модний піджак. У руках співачка тримає маленьку сумочку, а на її струнких ногах елегантні чорні босоніжки на шпильках.
У підписі до публікації Лобода натякнула, що цей образ вона обрала до "магічної дати" – п'ятниця, 13-те. А шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нові фото зірки:
"Магічно гарна".
"Досконалість!".
"Шикарна, Світлана".
"Ну яка краса!"
"Коли гарна і душа, і тіло!"
"Зачаровує, просто кохання".
"Красуня. Дякую Вам".
"Шикарна!".
"Світлано, ви шикарна!"
"Така гарна".
"Така ніжна і тендітна".
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