Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько кадров и удивила "магическим образом".
Как видно, на новых черно-белых снимках Светлана запечатлена в интересной локации, она снята в полный рост. Перед камерой артистка появилась в стильном и весьма нескромном образе – на ней узкая юбка-карандаш и короткий лиф, а сверху она накинула модный пиджак. В руках певица держит маленькую сумочку, а на ее стройных ногах элегантные черные босоножки на шпильках.
В подписи к публикации Лобода намекнула, что этот образ она выбрала к "магической дате" – пятница, 13-е. А поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото звезды:
"Магически красивая".
"Совершенство!".
"Шикарная, Светочка".
"Ну какая красота!".
"Когда красивая и душа, и тело!".
"Завораживающая, просто любовь".
"Красотка. Спасибо Вам".
"Шикарная!".
"Светлана, вы шикарна!".
"Такая красивая".
"Такая нежная и хрупкая".
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