Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько кадров и удивила "магическим образом".

Как видно, на новых черно-белых снимках Светлана запечатлена в интересной локации, она снята в полный рост. Перед камерой артистка появилась в стильном и весьма нескромном образе – на ней узкая юбка-карандаш и короткий лиф, а сверху она накинула модный пиджак. В руках певица держит маленькую сумочку, а на ее стройных ногах элегантные черные босоножки на шпильках.

В подписи к публикации Лобода намекнула, что этот образ она выбрала к "магической дате" – пятница, 13-е. А поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото звезды:

"Магически красивая".

"Совершенство!".

"Шикарная, Светочка".

"Ну какая красота!".

"Когда красивая и душа, и тело!".

"Завораживающая, просто любовь".

"Красотка. Спасибо Вам".

"Шикарная!".

"Светлана, вы шикарна!".

"Такая красивая".

"Такая нежная и хрупкая".

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