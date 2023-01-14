Популярна українська телеведуча та співведуча Юрія Горбунова минулого сезону шоу "Танців із зірками" Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно вийшла заміж і тепер живе на дві країни – Україну та Швейцарію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася затишними кадрами біля каміна та розповіла свої спогади з дитинства у селі та традиціях новорічних свят.

"Пригадую, як у це свято ми всією сім‘єю йшли на нічну службу до церкви, а наступного дня зустрічали у себе гостей. Як і на свят-вечір, цього дня ми готували святу вечерю, яку в народі величають Щедрою. Адже страви цього вечора вже не були пісними. На столі завжди були і кутя, і ковбаска, і холодець, який мама так старанно заливала", - розповіла Іванка.

Також телезірка поділилася кумедними традиціями, як вони з подружками ходили щедрувати, вбираючись у яскраві хустки та роблячи макіяж. Тим часом неодружені хлопці теж перевдягалися у дівчат і своїм виглядом дуже лякали маленьку Іванку.

"Якось згадалося це все і так захотілося додому, до себе в село, у рідну хату. Щоб знову зібратися всім разом, заспівати пісень та скуштувати маминого холодчика. Все ж таки, наші українські традиції особливі, хочеться їх зберігати і передавати наступним поколінням", – підсумувала Онуфрійчук.

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