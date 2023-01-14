Популярная украинская телеведущая и соведущая Юрия Горбунова в прошлом сезоне шоу "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая недавно вышла замуж и теперь живет на две страны – Украину и Швейцарию, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась уютными кадрами у камина и рассказала свои воспоминания из детства в селе, и традициях новогодних праздников.

"Помню, как в этот праздник мы всей семьей шли на ночную службу в церковь, а на следующий день встречали у себя гостей. Как и на свят-вечер, в этот день мы готовили святой ужин, который в народе величают Щедрый. Ведь блюда в этот вечер уже не были постными. На столе всегда были и кутья, и колбаска, и студень, который мама так старательно заливала", - рассказала Иванка.

Также телезвезда поделилась забавными традициями, как они с подружками ходили щедровать, наряжаясь в яркие платки и делая макияжи. Тем временем неженатые парни тоже переодевались в девушек и своим видом очень пугали маленькую Иванку.

"Как-то вспомнилось все это и так захотелось домой, к себе в деревню, в родной дом. Чтобы снова собраться всем вместе, спеть песни и отведать маминого холодчика. Все же наши украинские традиции особенные, хочется их хранить и передавать следующим поколениям", - подытожила Онуфрийчук.

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