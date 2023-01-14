Внучка Софії Ротару модель Соня Євдокименко показала, як культурно проводить час в Італії.

21-річна онука легенди української естради Софії Ротару вже тривалий час живе та навчається в Нью-Йорку, США, де також активно продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes, віце-президента IT-компанії Readdle Дениса Жаданова.

Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Цього разу Софія Євдокименко ефектно вирішила порекомендувати виставку в Італії.

"«Погляд та ідея». Галерея Уффіці x Музей ескізів. На новій виставці у церкві Санта-Агостіно художник-візуал Мартін Ромео запрошує вас увійти до майстерень ремісників П'єтрасанту. Станьте свідком руки майстра, який працює у симбіозі з талантом художника", — розповіла модель.

"🔥😎", — відреагував на публікацію моделі її наречений Денис Жаданов.

Шанувальники в коментарях підтримали Соню та засипали її компліментами:

"Софія, Ви красуня 😍, також мені дуже подобається Ваше почуття смаку в мистецтві, в стилі одягу і т.д. Ви дійсно гідна донька своїх батьків та онука для своєї бабусі))) ❤️";

"У світі немає нічого привабливішого за природність! Ти така гарна🤍".

Оцінило в коментарях та просто лайками публікацію Євдокименко все зіркове сімейство — і бабуся Софія Ротару, і батько з мамою, і брат Анатолій, який після незаконної спроби перетину кордону таки вирвався в Європу та хизувався цим в соцмережах.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.

Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.