Внучка Софии Ротару модель Соня Евдокименко показала, как культурно проводит время в Италии.

21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes, вице-президента IT-компании Readdle Дениса Жаданова.

Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз София Евдокименко эффектно решила порекомендовать выставку в Италии.

"«Взгляд и идея». Галерея Уффици x Музей эскизов. На новой выставке в церкви Санта-Агостино художник-визуал Мартин Ромео приглашает вас войти в мастерские ремесленников Пьетрасанта. Станьте свидетелем руки мастера, работающего в симбиозе с талантом художника", – рассказала модель.

"🔥😎", - отреагировал на публикацию модели ее жених Денис Жаданов.

Поклонники в комментариях поддержали Соню и засыпали ее комплиментами:

"София, Вы красотка😍, также мне безумно нравится Ваше чувство вкуса в искусстве, в стиле одежды и т.д. Вы действительно достойная дочка своих родителей и внучка для своей бабушки))) ❤️";

"В мире нет ничего привлекательнее естественности! Ты такая красивая🤍".

Оценило в комментариях и просто лайками публикацию Евдокименко все звездное семейство — и бабушка София Ротару, и отец с мамой, и брат Анатолий, который после незаконной попытки пересечения границы все жевырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.