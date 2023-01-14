Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. Через повномасштабне вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії, але пізніше сама повернулася до України.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка показала, як і з ким святкувала старий Новий рік в Україні, поки її чоловік разом із доньками перебуває за кордоном.
"Абсолютно не важливо яке свято, коли обіймаєш дитину, а старий Новий рік — ще один привід для обіймів! Мої дівчатка з Захуром зараз далеко, а я обіймаю діток з реабілітаційного центру з Бахмута, Херсона, Бородянки, Високопілля🎄💛💙", — написала Камалія під світлиною.
Шанувальники в коментарях до публікації підтримали співачку:
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"Ви не залишили свою країну в біді. Дякуємо Вам! Наша сучасна Роксолана";
"Ви неймовірна 👏Як важливо для цих діток така підтримка😍 щира подяка Вам🙏";
"Дітки то наше майбутнє, повірте, що вони ніколи не забудуть те добро і ті хороші емоції, у цей тяжкий час то дуже цінно, адже всі найсильніші спогади з дитинства".
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