Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. Через повномасштабне вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії, але пізніше сама повернулася до України.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка показала, як і з ким святкувала старий Новий рік в Україні, поки її чоловік разом із доньками перебуває за кордоном.

"Абсолютно не важливо яке свято, коли обіймаєш дитину, а старий Новий рік — ще один привід для обіймів! Мої дівчатка з Захуром зараз далеко, а я обіймаю діток з реабілітаційного центру з Бахмута, Херсона, Бородянки, Високопілля🎄💛💙", — написала Камалія під світлиною.

Шанувальники в коментарях до публікації підтримали співачку:

"Ви не залишили свою країну в біді. Дякуємо Вам! Наша сучасна Роксолана";

"Ви неймовірна 👏Як важливо для цих діток така підтримка😍 щира подяка Вам🙏";

"Дітки то наше майбутнє, повірте, що вони ніколи не забудуть те добро і ті хороші емоції, у цей тяжкий час то дуже цінно, адже всі найсильніші спогади з дитинства".

Нагадаємо, найбагатша співачка України Камалія несподівано попросила про допомогу.

Як повідомляла Politeka, найбагатша співачка України Камалія покрасувалася перед українцями з новою піснею.

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України Камалія здивувала незвичайним фото з чоловіком-мільярдером.