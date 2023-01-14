Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но позже сама вернулась в Украину.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка показала, как и с кем праздновала старый Новый год в Украине, пока ее муж вместе с дочками находится за границей.

"Совершенно не важно какой праздник, когда обнимаешь ребенка, а старый Новый год - еще один повод для объятий! Мои девочки с Захуром сейчас далеко, а я обнимаю деток из реабилитационного центра из Бахмута, Херсона, Бородянки, Высокополья🎄💛💙", — написала Камалия под фотографией.

Поклонники в комментариях к публикации поддержали певицу:

"Вы не оставили свою страну в беде. Спасибо Вам! Наша современная Роксолана";

"Вы невероятна 👏Как важно для этих деток такая поддержка😍 искренняя благодарность Вам🙏";

"Детки это наше будущее, поверьте, что они никогда не забудут то добро и те хорошие эмоции, в это тяжелое время это очень ценно, ведь все сильнейшие воспоминания с детства".

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