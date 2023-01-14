Цього разу Jerry Heil, справжнє ім'я якої Яна Шемаєва, на своїй сторінці в Instagram поскаржилася на ігнорування українцями традицій.

"Коли я приїхала додому позавчора, я спитала тата з мамою, чи були колядники.

«Цього року не було…» — відповіли розгублено.

«ЯК НЕ БУЛО?!» — аж крикнула… для мене це нонсенс. Колядувати й щедрувати, поки жила з батьками, я вважала правилом, обов’язком, невід’ємним важливим ритуалом!

Моя асистентка Настя з Дніпра сказала, вони взагалі ніколи не колядували й не щедрували. Як прикро! Але це не пізно змінити во ім’я відродження культури наших предків!", — пише співачка.

Вона представила пісню, яку не встигла підготувати до нової дати (Щедрий вечір маємо тепер в ніч на 31 грудня).

"Проте насправді наша основна відмінність з сусідом — це наявність у нас цієї культури святкування, обрядів та традицій, які не повторює взагалі жоден народ! Ми теж станемо предками. Що буде нашою спадщиною? Нам є що передавати! Берімо відповідальність за нашу культуру, бо ми створюємо нову красиву історію прямо зараз!💙💛", — наголосила Jerry Heil.

Нагадаємо, що те, що сталося з Jerry Heil приголомшило Надю Дорофєєву, Вікторію Булітко та інших зірок.

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