В этот раз Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, на своей странице в Instagram пожаловалась на игнорирование украинцами традиций.

"Когда я приехала домой позавчера, я спросила папу с мамой, были ли колядники.

«В этом году не было…» — ответили растерянно.

«КАК НЕ БЫЛО?!» — даже крикнула… для меня это нонсенс… Колядовать и щедровать, пока жила с родителями, я считала правилом, обязанностью, неотъемлемым важным ритуалом!

Моя ассистентка Настя из Днепра сказала, они вообще никогда не колядовали и не щедровали. Как досадно! Но это не поздно изменить во имя возрождения культуры наших предков!", - пишет певица.

Она представила песню, которую не успела подготовить к новой дате (Щедрый вечер имеем теперь в ночь на 31 декабря).

"Однако на самом деле наше основное отличие с соседом — это наличие у нас этой культуры празднования, обрядов и традиций, которые не повторяет вообще ни один народ! Мы тоже станем предками. Что будет нашим наследием? Нам есть что передавать! Берем ответственность за нашу культуру, потому что мы создаем новую красивую историю прямо сейчас! 💙💛", - подчеркнула Jerry Heil.

Напомним, что произошедшее с Jerry Heil ошеломило Надю Дорофееву, Викторию Булитко и других звезд.

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