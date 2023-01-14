Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина вирішила показати зранку, як перетворюється завдяки косметиці на роботі. Артистка чесно показала, як виглядає вранці – з припухлістю, без фільтрів.
З патчами під очима артистка вийшла на вулицю і показала шлях на роботу, зізнавшись, що так виглядає нечасто, але вдячна тому, хто взагалі придумав макіяж.
На роботі Ксенія вже показала як посвіжіла, але при цьому макіяж їй вибрали з ефектом природності.
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
"Що ви творите?": українці прозріли від нових цифр у платіжках за газ
На кухні Мастер Шеф знайшли нову зірку для студії Квартал 95: "Це його покликання"
"Чому батьки зробили такий вибір?": десятки українських дітей можна було б врятувати
"Мріяли панувати вічно": у центрі Києва готуються знести храм УПЦ МП, названо причину
"Доброго ранку від королеви краси. Дякую всім, хто придумав мейк" - пише Ксенія.
Ксенія раніше неодноразово вже розповідала про те, що робить після сну - займається йогою, приймає душ, п'є теплу воду.
Але перед цим усім Мішина робить вакуум і наполягає на його користі.
"Доброго ранку... Якщо тільки вчитеся підключати м'язи - можна допомагати стегнами" - дала порада Мішина на нових кадрах.
Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.
Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.
Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина закликала українців берегти себе та не панікувати, відео.