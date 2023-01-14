Українська актриса, переможниця "Танців зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала, наскільки її змінює макіяж.

Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина вирішила показати зранку, як перетворюється завдяки косметиці на роботі. Артистка чесно показала, як виглядає вранці – з припухлістю, без фільтрів.

З патчами під очима артистка вийшла на вулицю і показала шлях на роботу, зізнавшись, що так виглядає нечасто, але вдячна тому, хто взагалі придумав макіяж.

На роботі Ксенія вже показала як посвіжіла, але при цьому макіяж їй вибрали з ефектом природності.

"Доброго ранку від королеви краси. Дякую всім, хто придумав мейк" - пише Ксенія.

Ксенія раніше неодноразово вже розповідала про те, що робить після сну - займається йогою, приймає душ, п'є теплу воду.

Але перед цим усім Мішина робить вакуум і наполягає на його користі.

"Доброго ранку... Якщо тільки вчитеся підключати м'язи - можна допомагати стегнами" - дала порада Мішина на нових кадрах.

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