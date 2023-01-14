Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина решила показать с утра, как преображается благодаря косметике на работе. Артистка честно показала, как выглядит по утрам - с припухлостями, без фильтров.

С патчами под глазами, артистка вышла на улицу и показала путь на работу, признавшись, что так выглядит нечасто, но благодарна тому, кто вообще придумал макияж.

На работе Ксения уже показала, как посвежела, но при этом макияж ей выбрали с эффектом естественности.

"Доброе утро от королевы красоты. Спасибо всем, кто придумал мейк" - пишет Ксения.

Ксения ранее не раз уже рассказывала о том, что делает после сна - занимается йогой, принимает душ, пьет теплую воду.

Но перед этим всем Мишина делает вакуум и всячески настаивает на его пользе.

«Доброго ранку… Если только учитесь подключать мышцы – можно помогать бедрами» - дала совет Мишина на новых кадрах.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.