Телеведучий Григорій Решетник, який багато років працює на телебаченні та вів проекти "Холостяк" та "Холостячка" поділився кадром після фіналу шоу та здивував українок. За серце головного героя боролися багато дівчат, але до фіналу дійти вдалося лише двом - Саші Мудрій та Каті Лозовицькій.

Перемогла Катерина, тож Григорій зробив уже традиційне фото разом із переможницею та головним героєм шоу.

«Алекс та Катя 💍❤️» - коротко написав Решетник.

У мережі почали ділитися думкою:

Це жах! Ведучий затьмарює красою холостяка та переможницю! Куди дивиться СТБ???; Неймовірні! ❤;

Я з самого початку була за Катю ❤️ а Саша Мудра в машині на 100% підтвердила свою особистість 🐀;

Фінал вийшов класний! І за емоціями – захоплення. Ця самовдоволена «мудра», яка у фінальній розмові з посмішкою увійшла до смутку;

Гідна учасниця та просто красуня🔥; Нарешті хоч один холостяк зробив правильний вибір 👏😍; Найгідніша учасниця... У мене навіть діти сиділи та вболівали за Катю».

Батько Катерини Лозовицької раніше сказав Топольському, що перед його дочкою стояв вибір – взяти участь у конкурсі краси «Міс Україна» чи піти на шоу «Холостяк».

Хто буде головним героєм шоу, вона, звісно, ​​не знала.

«Я із самого початку їй казав, щоб вона йшла на Холостяк, але вона сумнівалася. У «Міс» брати участь – тут є і "за", і "проти", а тут робота з професіоналами, у гарному цікавому колективі», – пояснив батько Каті Топольському.

Нагадаємо, "Холостяк" Топольський відверто висловився про стосунки з Сашею та Катею.

Також повідомлялось, що "Холостяк" Топольський перед фіналом насмішив українок безглуздим виглядом.

Крім того, Politeka.net писала, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.