Телеведущий Григорий Решетник, который много лет работает на телевидении и вел проекты "Холостяк" и "Холостячка" поделился кадром после финала шоу и удивил украинок. За сердце главного героя боролись многие девушки, но до финала дойти удалось только двум - Саше Мудрой и Кате Лозовицкой.

Победила Катерина, поэтому Григорий сделал уже традиционное фото вместе с победительницей и главным героем шоу.

«Алекс и Катя 💍❤️» - коротко написал Решетник.

В сети принялись делиться мнением:

Это ужас! Ведущий омрачает красотой холостяка и победительницу! Куда смотрит СТБ???; Невероятные!!! ❤;

Я с самого начала была за Катю❤️ а Саша Мудрая в машине на 100% подтвердила свою личность 🐀;

Финал получился классный!! И по эмоциям – восторг. Эта самодовольная «мудрая», которая в финальном разговоре с улыбкой вошла в грусть;

Достойная участница и просто красавица🔥; Наконец 🫣 хоть один холостяк сделал правильный выбор 👏😍; Самая достойная участница...У меня даже дети сидели и болели за Катю».

Отец Екатерины Лозовицкой ранее сказал Топольскому, что перед его дочерью стоял выбор – поучаствовать в конкурсе красоты «Мисс Украина» или пойти на шоу «Холостяк».

Кто будет главным героем шоу, она, конечно, не знала.

«Я с самого начала ей говорил, чтобы она шла на Холостяк, но она сомневалась. В «Мисс» участвовать – здесь есть и "за", и "против", а здесь работа с профессионалами, в хорошем интересном коллективе», – объяснил отец Кати Топольскому.

Напомним, "Холостяк" Топольский откровенно высказался об отношениях с Сашей и Катей.

Также сообщалось, что "Холостяк" Топольский перед финалом насмешил украинок своим видом.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Холостяк" Топольский резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.