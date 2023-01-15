На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати вареники з сиром на пару. Але начинки можна брати ваші улюблені: і тушковану капусту, і картоплю з цибулею, або фарш з вареного ліверу та цибулі, або навіть свіжі вишні.
"Пам’ятаєте «кисляк» у бабусі? Густий, ніжний, смачний згусток, який можна їсти як драглі (желе) або перемішати та отримати вже добре відомий нам продукт - кефір! Я обожнюю продукти з мого дитинства... Саме з такого «кисляку» моя бабуся готувала Вареники на пару! Тож у темі відродження наших українських традицій я ділюсь з вами своїми родинними рецептами!", — пише Володимир Ярославський.
Для тіста знадобляться такі інгредієнти:
-330г густого кефіру
-1 жовток
-500г борошна+на підпил
-дрібка солі
-4-5г соди
У кефір кидаємо сіль та жовток, додаємо соду, перемішуємо і засипаємо борошно. Швидко вимішуємо тісто і залишаємо на 20хв відпочити.
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Для начинки зірка "Мастер Шеф" просто змішує та перетирає виделкою:
-свіжий домашній сир
-жовток
-цукор
"Тісто розкачав на невеликій кількості борошна. Формочкою або стаканом сформував круглі заготовки, а на низ поклав багато начинки і обережно заліпив виріб та зробив красиву косичку - вона буде тримати начинку поки вареник збільшуватиметься під час приготування! Підготував каструлю, замотану марлею, з мискою зверху з таким самим діаметром, як і каструля. Заліпив вареники, обов’язково з «косичкою», як показувала бабуся. Коли каструля з мискою на плиті, вода кипить і пару повно - кладу вареники, накриваю мискою і залишаю готуватись на 4 хвилини", — пояснює Ярославський.
Готові вареники шеф-кухар кладе в миску з вершковим маслом. Їсть зі сметаною.
Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.
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