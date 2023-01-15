На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати вареники з сиром на пару. Але начинки можна брати ваші улюблені: і тушковану капусту, і картоплю з цибулею, або фарш з вареного ліверу та цибулі, або навіть свіжі вишні.

"Пам’ятаєте «кисляк» у бабусі? Густий, ніжний, смачний згусток, який можна їсти як драглі (желе) або перемішати та отримати вже добре відомий нам продукт - кефір! Я обожнюю продукти з мого дитинства... Саме з такого «кисляку» моя бабуся готувала Вареники на пару! Тож у темі відродження наших українських традицій я ділюсь з вами своїми родинними рецептами!", — пише Володимир Ярославський.

Для тіста знадобляться такі інгредієнти:

-330г густого кефіру

-1 жовток

-500г борошна+на підпил

-дрібка солі

-4-5г соди

У кефір кидаємо сіль та жовток, додаємо соду, перемішуємо і засипаємо борошно. Швидко вимішуємо тісто і залишаємо на 20хв відпочити.

Для начинки зірка "Мастер Шеф" просто змішує та перетирає виделкою:

-свіжий домашній сир

-жовток

-цукор

"Тісто розкачав на невеликій кількості борошна. Формочкою або стаканом сформував круглі заготовки, а на низ поклав багато начинки і обережно заліпив виріб та зробив красиву косичку - вона буде тримати начинку поки вареник збільшуватиметься під час приготування! Підготував каструлю, замотану марлею, з мискою зверху з таким самим діаметром, як і каструля. Заліпив вареники, обов’язково з «косичкою», як показувала бабуся. Коли каструля з мискою на плиті, вода кипить і пару повно - кладу вареники, накриваю мискою і залишаю готуватись на 4 хвилини", — пояснює Ярославський.

Готові вареники шеф-кухар кладе в миску з вершковим маслом. Їсть зі сметаною.

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