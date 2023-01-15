На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить вареники с творогом на пару. Но начинки можно брать ваши любимые: и тушеную капусту, и картофель с луком, или фарш из вареного ливера и лука, или даже свежие вишни.

"Помните «кисляк» у бабушки? Густой, нежный, вкусный сгусток, который можно есть как драгли (желе) или перемешать и получить уже хорошо известный нам продукт - кефир! Я обожаю продукты с моего детства... Именно с такого « кисляка» моя бабушка готовила вареники на пару! Так что в теме возрождения наших украинских традиций я делюсь с вами своими семейными рецептами!", — пишет Владимир Ярославский.

Для теста понадобятся следующие ингредиенты:

-330г густого кефира

-1 желток

-500г муки+на подпил

-щепотка соли

-4-5г соды

В кефир бросаем соль и желток, добавляем соду, перемешиваем и засыпаем муку. Быстро вымешиваем тесто и оставляем на 20 мин отдохнуть.

Для начинки звезда "Мастер Шеф" просто смешивает и перетирает вилкой:

-свежий домашний творог

-желток

-сахар

"Тесто раскатал на небольшом количестве муки. Формочкой или стаканом сформировал круглые заготовки, а на низ положил много начинки и осторожно залепил изделие и сделал красивую косичку - она ​​будет держать начинку пока вареник будет увеличиваться во время приготовления! Подготовил кастрюлю, замотанную марлей, с миской сверху такого самого диаметра, как и кастрюля. Залепил вареники, обязательно с «косичкой», как показывала бабушка. Когда кастрюля с миской на плите, вода кипит и пара полно - кладу вареники, накрываю миской и оставляю готовиться на 4 минуты", - объясняет Ярославский.

Готовые вареники шеф-повар кладет в миску со сливочным маслом. Ест со сметаной.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.

Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.