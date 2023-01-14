Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво - відомий український телеведучий, який став зіркою "Майстер Шеф". Не забуває Зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А на цей раз Хіменес-Браво поділився кадрами, як святкує день народження, поділившись у своєму блозі.

"З Днем народження мене!

Важко повірити, що настав день мого народження. Пишні святкування, десятки гостей та гучні вечірки – раніше я був би радий такому святу, проте не тут і не зараз

У країні війна, а тому рік триває через два: не встиг озирнутися, як промайнули 355 днів запеклої та складної боротьби з окупантами. Здавалося б, ось він, лютий місяць, ось днями наші хлопці звільнили Бучу та Ірпінь, а ось буквально вчора ми збирали тривожні валізи та готувалися до гіршого”, - написав Ектор.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"З Днем народження! Якби Ви народилися в Україні, були б Василем";

"З Днем народження! Миру, здоров'я та виконання мрій".

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