Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский телеведущий, который стал звездой "Мастер Шеф". Не забывает Звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Хименес-Браво поделился кадрами, как празднует день рождения, поделившись в своем блоге.

"С Днем рождения меня!

Трудно поверить, что настал день моего рождения. Пышные празднования, десятки гостей и громкие вечеринки – раньше я был бы рад такому празднику, однако не здесь и не сейчас

В стране война, а потому год идет через два: не успел оглянуться, как пронеслись 355 дней ожесточенной и сложной борьбы с оккупантами. Казалось бы, вот он, февраль месяц, вот на днях наши ребята уволили Бучу и Ирпень, а вот буквально вчера мы собирали тревожные чемоданы и готовились к худшему", - написал Эктор.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"С Днем рожденья! Если бы Вы родились в Украине, были бы Василием";

"С Днем рожденья! Мира, здоровья и исполнения мечтаний".

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