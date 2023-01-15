Популярна співачка Надя Дорофєєва минулого року стикалася з критикою та висміюванням щоразу, коли згадувала тему особистого життя. Через десять років стосунків із чоловіком Володимиром Дантесом вони вирішили розлучитися.

Більше того, Надя почала зустрічатися з другом сім'ї, Михайлом Кацуріним. Той розлучився вдруге, залишивши дівчину з дитиною. Заради неї він кинув першу дружину.

Даша Кацуріна зізналася, що свого часу робила все, щоб обрали її, навіть попри шлюб Михайла. Тепер вона зрозуміла, як була не права.

Володимир Дантес розпочав стосунки з Дашею, тоді як Надя продовжує стосунки із Михайлом. На тлі того, що відбувається в мережі, продовжують висміюють обмін партнерами. Сама Дорофєєва ігнорує всі домисли та плітки.

Нещодавно вона знову показала теплий кадр із коханим у Сторі, не приховуючи емоцій.

Також Дорофєєва поділилася відвертими відкриттями: "Мої 8 "виявилося" 2022-го року.

1) виявилося, що бути чесним із собою – дуже складно. 2 )

виявилося, що я багато чого не зрозуміла вчасно. 4) виявилося, те, що тендітне – переломиться. 5

) виявилося , що близькі люди – найпотужніша сила. виявилося, що одна фраза може змінити життя.8)виявилося, що зробити донат - як чудовий сеан.з психотерапії, дає надію.

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