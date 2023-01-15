Популярная певица Надя Дорофеева в прошлом году сталкивалась с критикой и высмеиванием каждый раз, когда упоминала тему личной жизни. Спустя более чем десять лет отношений с супругом Владимиром Дантесом они решили развестись.

Более того, Надя начала встречаться с другом семьи, Михаилом Кацуриным. Тот развелся во второй раз, оставив девушку с ребенком. Ради нее ранее он бросил первую жену.

Даша Кацурина призналась, что в свое время делала все, чтоб выбрали ее, даже несмотря на брак Михаила. Теперь же она поняла, как была не права.

Владимир Дантес начал отношения с Дашей, тогда как Надя продолжает отношения с Михаилом. На фоне происходящего в сети продолжают высмеивают обмен партнерами. Сама Дорофеева игнорирует все домыслы и сплетни.

Недавно она снова показала теплый кадр с возлюбленным в Стори, не скрывая эмоций.

Также Дорофеева поделилась откровенными открытиями: "Мои 8 "оказалось" 2022-го года.

1)оказалось, что быть честным с собой – очень сложно.

2)оказалось, что я многое не поняла вовремя.

3)оказалось, что все плохое делает сильнее.

4)оказалось, то, что хрупкое – преломится.

5)оказалось, что близкие люди – самая мощная сила.

6)оказалось, что мне достаточно одной крошечной косметички (bb крем, карандаш для губ и бровей, гигиеническая помада).

7) оказалось, что одна фраза может изменить жизнь.

8)оказалось, что сделать донат - как великолепный сеан.с психотерапии, дает надежду

Напомним, "Лично думаю о вас": Потап необычно поздравил с Рождеством, отметив героизм украинцев.

Как сообщала Politeka, "Поздравляю всех": Гвоздева из "Танців з зірками" обратилась к украинцам в честь праздника.

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