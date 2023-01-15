Популярна українська актриса Ганна Саліванчук зізналася, як майже рік сиділа без роботи та на відпочинку нарешті здобула гарну новину. За ці місяці актриса ніде не знімалася та встигла провести час із дітьми.

«Щаслива, як ніколи. Бо перші спроби за дев'ять місяців!» – похвалилась Саліванчук. Зазначимо, за цей час артистка виступала лише у деяких спектаклях, які проводились для підтримки українців. Але через часті відключення світла і повітряні тривоги багато хто не ходить до театру так, як раніше.

Артистка в цей час продовжує веселитися на курорті з перших днів нового року, разом із синами вона знаходиться на оздоровчому курорті, тоді як чоловік Саліванчук виїхав звідти майже одразу через роботу.

Після цього артистка вирушила на затяжний відпочинок із дітьми, але звично без чоловіка. Раніше Ганна також зазначила, що з ним вона зустріла Новий рік, після чого чоловік поїхав працювати до Києва.

Сама Ганна веселиться на відпочинку з синами і всіляко хвалиться, як проводить час. Причому вона також не раз скаржилася на те, як їй псували відпочинок погані новини, через що вона не могла нормально розслабитися.

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