Популярная украинская актриса Анна Саливанчук призналась, как почти год сидела без работы и на отдыхе наконец получила хорошую новость. За эти месяцы актриса нигде не снималась и успела провести время с детьми.

«Счастлива, как никогда. Ибо первые пробы за девять месяцев!» - похвалилась Саливанчук. Отметим, за это время артистка выступала лишь в некоторых спектаклях, которые проводились для поддержки украинцев. Но из-за частых отключений света и воздушных тревог многие не ходят в театр так, как раньше.

Артистка в это время продолжает веселиться на курорте с первых дней нового года, вместе с сыновьями она находится на оздоровительном курорте, тогда как супруг Саливанчук уехал оттуда почти сразу из-за работы.

После этого артистка отправилась на затяжной отдых с детьми, но привычно без супруга. Ранее Анна также отметила, что с ним она встретила Новый год, после чего мужчина уехал по работе в Киев.

Сама Анна резвится на отдыхе с сыновьями и всячески хвастается, как проводит время. Причем она также уже не раз жаловалась на то, как ей портили отдых плохие новости, из-за чего она не могла нормально расслабиться.

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