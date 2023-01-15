Відома українська співачка Злата Огневич вирішила розповісти про зворушливий подарунок українців, який перевершив усі її очікування. Артистка вирішила відсвяткувати день народження зовсім не так, як раніше.

«Приємно до сліз та глибини душі від того, наскільки ви людяні. Сьогодні ми з вами зібрали 48 тисяч гривень. Задонатили понад 200 людей – хто скільки міг. Від 10, 200 та до 2000 грн!

Спасибі всім за поздоровлення! Я досі розумію директ, ви неймовірні! Ціную допомогу кожного з вас, продовжуємо донатити!» - Висловилася Злата.

«Сьогодні мій день народження і я не хочу квітів чи цінних подарунків, я хочу допомогти людям, які постраждали від ворожого ракетного удару напередодні Нового Року і залишилися віч-на-віч із бідою. 🥺

Давайте разом допоможемо постраждалим, що залишилися без даху над головою, повернемо людям звичайне життя в теплі та затишку. 🙏🏼 Ваш подарунок мені – це донат на відновлення побудови постраждалих на Протасовому Яру » – раніше розповіла Злата про своє бажання.

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