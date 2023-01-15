Известная украинская певица Злата Огневич решила рассказать о трогательном подарке украинцев, который превзошел все ее ожидания. Артистка решила отпраздновать день рождения совсем не так, как раньше.

«Приятно до слез и глубины души от того, насколько вы человечные. На сегодня мы с вами собрали 48 тысяч гривен. Задонатили более 200 людей – кто сколько мог. От 10, 200 и до 2000 грн!

Спасибо всем за поздравления! Я все еще разбираю директ, вы невероятные! Ценю помощь каждого из вас, продолжаем донатить!» - высказалась Злата.

«Сегодня мой день рождения и я не хочу цветов или ценных подарков, я хочу помочь людям, которые пострадали от вражеского ракетного удара в канун Нового Года и остались один на один с бедой. 🥺

Давайте вместе поможем пострадавшим, оставшимся без крова, вернем людям обычную жизнь в тепле и уюте. 🙏🏼 Ваш подарок мне – это донат на восстановление построения пострадавших на Протасовом Яру » - ранее рассказала Злата о своем желании.

Напомним, экс-подопечная Монатика Лида Ли появилась в компании разведенного Пикалова.

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